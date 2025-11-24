Zum Inhalt springenBarrierefrei
Soko Kitzbühel Staffel 2

Soko Kitzbühel: Sonnwendfeuer (4/12)

ORF1Staffel 2Folge 242vom 24.11.2025
44 Min.Folge vom 24.11.2025

Auf einem Berg, in der Glut eines bereits niedergebrannten Sonnwendfeuers, werden verkohlte Knochenreste und ein paar Totenschädel gefunden. In der Schädeldecke: Ein gesplittertes Loch. Die Identität des Ermordeten steht bald fest: Es ist der allseits bekannte Tierarzt Dr. Fiala. Bei ihren Ermittlungen finden Karin und Andreas ausgerechnet beim Bio-Bauern Kreuzbrucker dubiose Wachstumshormone, vor allem aber müssen sie sich mit dem Viehhändler und Chef des Bezirksbauern-Verbandes Fluch und dessen Sohn, der selbst Tierarzt werden wollte, auseinandersetzen. Der politische Einfluss des Großbauern Fluch hat für die beiden jungen Kriminalbeamten fatale Folgen: Auf Anordnung ihres Chefs in Innsbruck wird ihnen der Mordfall Dr. Fiala entzogen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Erwin Steinhauer (Fluch) Simon Verhoeven (Albert Fluch) Max Krückl (Kreuzbrucker) Gundula Rapsch (Frau Prtschaller) Angelika Rossaro (Frau Sommersguter) Regie: Carl Lang Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper

