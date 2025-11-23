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Soko Kitzbühel Staffel 2

Soko Kitzbühel (5/12): Das Idol

ORF1Staffel 2Folge 243vom 23.11.2025
Soko Kitzbühel (5/12): Das Idol

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Soko Kitzbühel Staffel 2

Folge 243: Soko Kitzbühel (5/12): Das Idol

44 Min.Folge vom 23.11.2025

Unmittelbar nachdem sich der Tiroler Weltmeister im Super-G Hartwig Rohracher, der sich eben erst vom Rennsport zurückgezogen hat, von seiner schwangeren Freundin Mariella verabschiedete und mit seinem Ski-Do talwärts fährt, stürzt er zu Tode. Wer aber konnte daran interessiert sein? Hat der Mord damit zu tun, dass Rohracher vom Präsidenten des Skiverbandes, der sein Schwiegervater geworden ist, jüngst die Lizenz zur Vermarktung von Rennläufern zugesprochen bekam, was den bisherigen Promotion-Chef Albert Steiner den Job kostete? Oder hängt er mit dem plötzlichen Freitod seines schärfsten Pisten-Konkurrenten Manfred Zoderer zusammen, dessen Vater Wolfgang mit dem Schicksal haderte und Rache haben wollte? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Hans-Michael Rehberg (Wolfgang Zoderer) Marion Mitterhammer (Dr. Furtner) Michael König (Präs. Spannring) Anna Franziska Srna (Marielle Rohracher) Gregor Seberg (Albert Steiner) Armin Assinger (Hartwig Rohracher) Regie: Michael Zens Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Bildquelle: ORF/MUNGO-Film

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