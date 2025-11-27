Soko Kitzbühel: Tiefer Fall (10/12)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 247: Soko Kitzbühel: Tiefer Fall (10/12)
Die Glocken läuten Sturm und Josef Ziegler, der Mesner einer Dorfkirche in der Nähe von Kitzbühel, fällt vom Turm in die Tiefe. Die Gerichtsmedizinerin Dr. Silvia Pfaundler stellt bei dem Toten stark gerötete Augen fest. Karin und Andreas gehen davon aus, dass der Mesner zunächst geblendet und dann in die Tiefe gestoßen worden war. Pfarrer Bernhard und sein Neffe, der seit kurzem bei ihm arbeitet, sind entsetzt. Vom Totengräber Franz und von Maria, seiner Freundin und Pfarrersköchin, erfahren die Kripo-Beamten, dass der offensichtlich Ermordete ein Eigenbrötler gewesen war. In dessen Wohnung machen Karin und Andreas einen interessanten Fund: es sind ganz spezielle Privatfotos. Inzwischen gehen die Gräfin und Hannes Kofler auf eigene Faust ihrem Verdacht nach, der Mord könnte im Zusammenhang mit Kirchendiebstählen stehen, die es in der letzten Zeit im Umfeld von Kitzbühel gegeben hat. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Ilja Richter (Pfarrer Bernhard) Steffen Schroeder (Christian Meister) Ottokar Lehrner (Franz Wallner) Chris Pichler (maria) Regie: Stefan Klisch Buch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
