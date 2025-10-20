Soko Kitzbühel: Killerbienen (3/12)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 241: Soko Kitzbühel: Killerbienen (3/12)
Der Schönheitschirurg Dr. Jörg Guthmann wird bei einer abseits gelegenen Blockhütte tot aufgefunden. Auffällige Rötungen am Hals und an den Händen, offensichtlich ausgelöst durch Bienenstiche: So lautet die erste Diagnose. Bei der Obduktion stellt sich heraus: Dr. Gutmann ist an einem allergischen Schock - ausgelöst durch Bienengift - gestorben. War der stattliche Mann zufällig in einen Schwarm aggressiver Bienen geraten oder wusste jemand um seine Allergie? Wenn es Mord war, dann kämen Personen aus dem engsten Umfeld des Toten als Täter durchaus in Frage: Seine Witwe, sein Sohn Stefan und dessen Verlobte Verena. Durch einen Hinweis von Hannes erweitert sich der Kreis der Verdächtigen sogar noch zusätzlich. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Anabelle Lachatte (Verena Moser) Helen Zellweger (Franziska Strobel) Ulrike Kriener (Frau Guthmann) Max Urlacher (Dr. Stefan Guthmann) Dieter Assmann (Dr. Jörg Guthmann) Peter Fröhlich (Herr Preindl) Isabel Weicken (Petra Konrad) Buch: Ralph Werner Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
