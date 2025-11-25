Soko Kitzbühel (6/12): Abfahrt in den TodJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 244: Soko Kitzbühel (6/12): Abfahrt in den Tod
Die Kitzbüheler Hahnenkamm-Abfahrt wird für den erfolgsverwöhnten österreichischen Ski-Rennläufer Günther Bergmann vor Millionen TV-Zusehern zum Fiasko. Er kann nur einen der hinteren Plätze belegen und wirft seinem Betreuer Claudio Raichel vor, die Skier falsch präpariert zu haben. Als er auf der Trainingsstrecke diese nochmals testen will, fährt er mit höchster Geschwindigkeit in eine raffinierte Falle und überlebt den kapitalen Überschlag nicht. Für Karin und Andreas steht bald fest, dass der Anschlag mit den komplexen Beziehungsverhältnissen innerhalb der Familien Bergmann und Raichel zu tun haben muss. Geht es um eine Eifersuchtstragödie oder steckt anderes dahinter? Etwa das eine oder andere private Geldgeschäft, in das die Familien verwickelt sind? Oder die Rache einer frisch Geschiedenen... Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Klaus Windisch (Günther Bergmann) Dietmar Schönherr (Martin Bergmann) Brigitte Jaufenthaler (Renate Hof) Francis Fulton-Smith (Dr. Johannes Hof) Alexander Strobele (Claudius Raichel) Andrea Kiesling (Stefanie Raichel) Nicole Beutler (Sabine Stock) Toni Sailer (Rennleiter) Buch: Martin Ambrosch Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/MUNGO-Film/Laurent Trümper
