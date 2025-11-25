Soko Kitzbühel (7/12): Farben des TodesJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 245: Soko Kitzbühel (7/12): Farben des Todes
Eine Frau liegt mit offenen Augen am Ufer des Sees. Der Kopf ist auf die rechte Hand gestützt, die linke Hand liegt auf dem Bauch. Sie trägt ein langes blaugraues Kleid, weiße Strümpfe und schwarze Halbschuhe. Die Frau - die Millionenerbin und Kunstmäzenin Mathilde Meinhoffer - ist tot. Erwürgt. Karin und Andreas finden heraus: die Leiche wurde wie auf dem Gemälde "Madeline im Bois d'Amour" von Emile Bernard kostümiert und arrangiert. Die Spuren führen die beiden zur nahe gelegenen Maler-Sommerakademie, die von Prof. Liebhardt geleitet wird und deren Hauptsponsorin Frau Meinhoffer gewesen ist. Ist der Mörder unter den jungen Malern zu finden, will Herr Meinhoffer, der Ehemann der Ermordeten, mit der Inszenierung von sich als möglichen Täter ablenken? Noch während Karin und Andreas ermitteln, geschieht ein zweiter Mord. Und wieder ist das Arrangement der Leiche einem berühmten Gemälde nachempfunden. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Robert Meyer (Friedrich Liebhardt) Pascal Breuer (Helmut Meinhoffer) Max von Thun (Picasso) Andreas Arnstedt (Eric) Eva Lorenzo (Sonja Böck) Julia Gschnitzer (Aloisia Gartner) Buch: Karl Benedikter Regie: Carl Lang Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Tümpler
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick