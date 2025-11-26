Soko Kitzbühel (8/12): SkateboardJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 246: Soko Kitzbühel (8/12): Skateboard
Bei der "Skateboard-Championship 2002" im Tiroler Brixlegg stürzt die derzeitige Nummer 1, die 17-jährige Hamburgerin Ute Einalter schwer und bleibt in der Halfpipe tot liegen. Die Radachse ihres Skateboards war gebrochen. Da sich in der Umkleidekabine Eisenspäne gefunden haben, gehen Karin und Andreas davon aus, dass Utes Sportgerät angesägt worden war. Der junge Sportreporter Merwald, der den tödlichen Sturz verfolgt hat, gibt den Kriminalbeamten erste Hinweise, und so erfahren sie, dass Linda Kern, die größte Konkurrentin war und jetzt wohl ihre Nachfolge antreten könnte. So konzentrieren sich die Ermittlungen von Karin und Andreas auf die junge Skateboard-Fahrerin, ihren väterlichen Freund und Förderer Kristanell und dessen zwielichtigen Faktotum, Herrn Schantl. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Dietrich Mattausch (Kristanell) Andreas Lust (Merwald) Daniela Preuss (Linda Kern) Johannes Krisch (Oskar Schantl) Miriam van Dooren (Michaela Gertz) Buch: Alfred Paul Schmidt Regie: Stefan Klisch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
