Soko Kitzbühel (9/12): Mord a la carte
Soko Kitzbühel Staffel 2
Folge 250: Soko Kitzbühel (9/12): Mord a la carte
Im Park der Villa des Ehepaares Michael und Bernadette Winkelbauer wird die neueste Ausgabe des Gourmetführers "Grenzenloses Kochvergnügen" vorgestellt. Frau Winkelbauer ist eine gefürchtete Gourmetkritikerin, ihr Mann - ehemals Koch - leitet jetzt den Verlag, der das "Grenzenlose Kochvergnügen" herausgibt. Geladen sind nicht nur Hannes und die Gräfin Schönberg, sondern auch die Spitzenköche Heinz Worasch und Daniel Vaia, deren Kochkünste von Frau Winkelbauer zuletzt allerdings sehr unterschiedlich bewertet wurden. Es gibt Streit mit den beiden, bald darauf wird Frau Winkelbauer im Weinkeller erschlagen aufgefunden. Die Tatwaffe bleibt verschwunden und je mehr Karin und Andreas recherchieren, desto mehr erweitert sich der Kreis der Verdächtigen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Eva Maria Marold (Eva) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Hans Peter Hallwachs (Michael Winkelbauer) Agathe Taffertshofer (Bernadette Winkelbauer) Wolfgang Michael (Heinz Worasch) Peter Faerber (Daniel Vaia) Kristina Bangert (Caroline Hollmann) Regie: Stefan Klisch Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
