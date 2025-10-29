Soko Kitzbühel (4/15): Die Braut und der Tod (1)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 3
Folge 250: Soko Kitzbühel (4/15): Die Braut und der Tod (1)
Michelle Walter, die Lieblingstochter des Tiroler Großindustriellen Stefan Walter heiratet Billy Tratzberg, einen der Söhne der Gräfin Tratzberg, die eine alte, aber nicht mehr sehr begüterte Adelsfamilie repräsentiert. Für Michelle und Billy ist es eine Liebesheirat, für die beiden Familienoberhäupter dagegen eine Provokation. Denn zwischen den beiden herrscht eine uralte Fehde, die ihre Wurzeln in der Vergangenheit hat, als Vorfahren der Familie Walter mit den von Tratzbergs in einen tödlichen Konflikt geraten waren. Als Michelle Walter kurz nach der Hochzeit ermordet wird, sieht für Karin und Andreas zunächst alles wie eine Eskalation des alten Familienstreites aus. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Hans Sigl (Andreas Blitz) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Paundler) Leander Lichti (Billy von Traztberg) Simone Hanselmann (Michelle Walter) Peter Kremer (Stefan Walter) Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper
