Soko Kitzbühel (5/15): Die Braut und der Tod (2)

ORF1Staffel 1Folge 251vom 29.10.2025
Folge 251: Soko Kitzbühel (5/15): Die Braut und der Tod (2)

44 Min.Folge vom 29.10.2025

Immer dramatischer entwickelt sich die Familienfehde zwischen der Großindustriellen-Familie Walter und dem alteingesessenen Adelsgeschlecht von Tratzberg. Während Karin und Andreas auf der Suche nach dem Mörder von Michelle Walter noch kaum Fortschritte erzielt haben, wurde Karin bei einem Schussattentat verletzt und Billy von Tratzberg entführt. Bei Gräfin Tratzberg tauchen Videos auf, die den jungen Mann in einem offenkundig unterirdischen Raum eingemauert zeigen. Für die SOKO beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn wenn es der Polizei nicht bald gelingt, das Versteck zu finden, dann wird der entführte Billy in seinem Verließ elendiglich ersticken. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Regie: Peter Saemann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper

