ORF1Staffel 5Folge 49vom 23.02.2026
44 Min.Folge vom 23.02.2026

In Kitzbühel trifft sich eine Runde, um das Hotelprojekt „KaribKitz“ zu besprechen. Hans La Blanche treibt das Vorhaben auf der Karibikinsel St. Jacobs über ein komplexes Firmenkonstrukt voran. Investoren sind Carl Prinz von Autsassen und die Winzerin Michelle Mulheim. Unerwartet stößt Wirtschaftsjournalistin Nicole Bauer hinzu – eingeladen von Oppositionspolitiker Francis Newhouse, der das Projekt stoppen will. Für ihn endet das Treffen tödlich. Die SOKO ermittelt in einem Fall voller politischer, finanzieller und privater Motive. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Bernhard Schütz (Hans La Blanche) Denise Virieux (Michelle Mulheim) Holger Handtke (Carl von Autsassen) Sabrina White (Nicole Bauer) Drehbuch: Eva Rossmann Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

ORF1
