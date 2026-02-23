Soko Kitzbühel (12/15): Die Karibik ConnectionJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 49: Soko Kitzbühel (12/15): Die Karibik Connection
In Kitzbühel trifft sich eine Runde, um das Hotelprojekt „KaribKitz“ zu besprechen. Hans La Blanche treibt das Vorhaben auf der Karibikinsel St. Jacobs über ein komplexes Firmenkonstrukt voran. Investoren sind Carl Prinz von Autsassen und die Winzerin Michelle Mulheim. Unerwartet stößt Wirtschaftsjournalistin Nicole Bauer hinzu – eingeladen von Oppositionspolitiker Francis Newhouse, der das Projekt stoppen will. Für ihn endet das Treffen tödlich. Die SOKO ermittelt in einem Fall voller politischer, finanzieller und privater Motive. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Bernhard Schütz (Hans La Blanche) Denise Virieux (Michelle Mulheim) Holger Handtke (Carl von Autsassen) Sabrina White (Nicole Bauer) Drehbuch: Eva Rossmann Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick