Soko Kitzbühel (13/15): Das andere GesichtJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 5
Folge 50: Soko Kitzbühel (13/15): Das andere Gesicht
In einem Wellness-Hotel wird die Angestellte Claudia Burger in einer Wanne des Kurbereichs tot aufgefunden. Kurz vor ihrer Ermordung hatte die überaus ehrgeizige junge Frau eine heftige Auseinandersetzung mit Monika Neumann, der Hoteldirektorin. Aber auch der Animateur, Tim Angerer, die Kosmetikerin, Jennifer Raich, und der Masseur, Stefan Stanek, gehören für die SOKO zum Kreis der möglichen Täter. Für Hannes Kofler seltsam unstimmige Rezepte in der Hotelzeitung und die merkwürdige Verhaltensweise der Hoteldirektorin bringen Andreas und Karin auf die richtige Spur. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Andrea Eckert (Monika Neumann) Hinnerk Schönemann (Stefan Stanek) Franziska Weisz (Jennifer Raich) Rhon Diels (Tim Angerer) Peggy Lukac (Prof. Zach) Julia Küllinger (Claudia Burger) Drehbuch: Bernhard Schärfl Regie: Marcus O. Rosenmüller Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco Pichler
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