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Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel (4/15): Magischer Mord

ORF1Staffel 5Folge 53vom 03.04.2026
Soko Kitzbühel (4/15): Magischer Mord

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Soko Kitzbühel Staffel 5

Folge 53: Soko Kitzbühel (4/15): Magischer Mord

44 Min.Folge vom 03.04.2026

Während der Galavorstellung bei einem internationalen Magiertreffen in Kitzbühel, die der Mental-Magier Henrik van Huisen und der Großillusionist Apolonio Barnas bestreiten, findet die Ehefrau und Managerin von Barnas, Romana Degenhofer, am Höhepunkt eines außergewöhnlichen Zaubertricks - vor den Augen des Publikums - den Tod. Bei ihren Ermittlungen durchforsten Karin und Andreas die berufliche Vergangenheit der beiden Magier und die privaten Beziehungen zwischen dem Opfer, Caroline Ritter, die Assistentin von Barnas, und den beiden Zauberern. Ein geheimnisvoller Hotelgast sorgt zusätzlich für Verwirrung. Hannes und die Gräfin finden sich in ihren Phantasien höchst angeregt, aber auch die SOKO muss erkennen: Im Reich der Illusion ist nichts so, wie es scheint. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Huub Stapel (Henrik van Huisen) Zsolt Bács (Apolonio Barnas) Sandra Leonhard (Caroline Ritter) Peter Lodynski (Stefan Steinkeller) Buch: Hannes Wirlinger Regie: Georg Schiemann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco

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