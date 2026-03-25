Soko Kitzbühel (5/13): Ich liebe dich - ich töte dichJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 31: Soko Kitzbühel (5/13): Ich liebe dich - ich töte dich
Marc, Rex und das Team werden von einem Augenzeugen alarmiert, der nachts im Stadtzentrum beobachtet haben will, wie eine junge Frau eine andere umgebracht hat. Am vermeintlichen Tatort finden sich kaum Spuren, nur Rex kann feststellen, dass die junge Frau zuletzt in einer Discothek war. Kurz darauf wird das Tatfahrzeug gefunden, das von der Täterin gestohlen und merkwürdigerweise wieder zurückgebracht worden ist. Als anhand der Spuren auf dem Fahrzeug eine Suchaktion gestartet wird, bekommen die Ermittler ein e-mail, in dem sie von der Täterin provoziert werden, aber auch die Stelle, an der die Leiche zu finden ist, bekannt gegeben wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Günter Barton (Peter Wilfert) Iris Böhm (Eva Wilfert) André Röhner (Harald Lang) C-S Jelinek (Verena Berger) Katja Brenner (Doris Koller) Regie: Michael Zens Buch: Bernhard Schärfl Bildquelle: ORF/BEO Film/Bernd Schuller
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