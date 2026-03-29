Soko Kitzbühel (10/13): Geheime GenüsseJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 34: Soko Kitzbühel (10/13): Geheime Genüsse
Der deutsche "Foodhunter" Klaus Rembart, der weltweit nach bislang wenig bekannten Lebensmitteln und traditionellen Rezepten forscht, sucht die Pochlarner Stuben auf. Rembart interessiert sich aber nicht nur für die Spezialitäten von Hannes, sondern auch für den Agrarökonomen Thomas Kuttner, dem es gelungen sein soll, eine "Tiroler Trüffel" zu kultivieren. Bevor Rembart aber Kuttner trifft, beginnt er in seinem Hotel einen Flirt mit dem Barmädchen Nathalie - dies in Anwesenheit ihres eifersüchtigen Möchtegern-Freundes, des Bergführers Elmar Esterbauer. Aber Nathalie stürzt in der gleichen Nacht vom Balkon ihres Zimmers zu Tode. Die SOKO nimmt ihre Ermittlungen auf und stellt fest, dass es sowohl bei Kuttner als auch bei Rembart eine Verbindung zu Nathalie gibt. Fiel sie Elmars Eifersucht zum Opfer? Hat Kuttners Frau eine vermeintliche Rivalin beseitigt? Oder wusste Nathalie etwas, was den Siegeszug von Kuttners Tiroler Trüffel gefährden hätte können? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Hansa Czypionka (Klaus Rembart) Martin Umbach (Thomas Kuttner) Silvia Seidel (Steffi Kuttner) Roland Silbernagl (Elmar Esterbauer) Julia Küllinger (Nathalie Hauser) Buch: Ralph Werner Regie: Florian Richter Bildquelle: ORF/BEO Film/Stella von Saldern
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