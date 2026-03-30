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Soko Kitzbühel Staffel 8

Soko Kitzbühel (12/13): Ein falsches Leben (2)

ORF1Staffel 8Folge 36vom 30.03.2026
Soko Kitzbühel (12/13): Ein falsches Leben (2)

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Soko Kitzbühel Staffel 8

Folge 36: Soko Kitzbühel (12/13): Ein falsches Leben (2)

44 Min.Folge vom 30.03.2026

Der Tod von Franz Koch setzt die bisherigen Ermittlungen in ein neues Licht und ergibt ein überaus komplexes Gesamtbild was mögliche Täter und Opfer betrifft. Aber vor allem hat die SOKO freien Blick in die tiefsten menschlichen Abgründe. Denn Christine Peherstorfer hat ein Geheimnis, das grausamer nicht sein könnte. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Olaf Kreinsen Bildquelle: ORF/BEO Film/Stella von Saldern

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