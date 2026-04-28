Soko Kitzbühel (3/13): TodeskälteJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 8
Folge 41: Soko Kitzbühel (3/13): Todeskälte
Die Neurochirurgin Dr. Sandra Fuchs wird bei einer Skitour angegriffen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie in Lebensgefahr schwebt. Während ihre Kollegen um ihr Überleben kämpfen, gerät ausgerechnet ihr berufliches Umfeld ins Visier der Ermittler. Hinweise auf Rivalitäten und ein mögliches Geheimnis nähren den Verdacht, dass es sich um einen gezielten Mordanschlag handelt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO Film/Bernd Schuller
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