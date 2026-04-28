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Soko Kitzbühel Staffel 8

Soko Kitzbühel (3/13): Todeskälte

ORF1Staffel 8Folge 41vom 28.04.2026
Soko Kitzbühel (3/13): Todeskälte

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Soko Kitzbühel Staffel 8

Folge 41: Soko Kitzbühel (3/13): Todeskälte

44 Min.Folge vom 28.04.2026

Die Neurochirurgin Dr. Sandra Fuchs wird bei einer Skitour angegriffen und schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, wo sie in Lebensgefahr schwebt. Während ihre Kollegen um ihr Überleben kämpfen, gerät ausgerechnet ihr berufliches Umfeld ins Visier der Ermittler. Hinweise auf Rivalitäten und ein mögliches Geheimnis nähren den Verdacht, dass es sich um einen gezielten Mordanschlag handelt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO Film/Bernd Schuller

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