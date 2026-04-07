Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (9/13): Tag der Rache

ORF1Staffel 9Folge 33vom 07.04.2026
Soko Kitzbühel (9/13): Tag der Rache

Soko Kitzbühel (9/13): Tag der RacheJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 33: Soko Kitzbühel (9/13): Tag der Rache

44 Min.Folge vom 07.04.2026

Der Star-Freeclimber Daniel Winkler hält für eine Redneragentur Motivations-Vorträge. Während einer Demonstration an einer Felswand stürzt er schwer ins Sicherungsseil und verletzt sich dabei. Einige Stunden später geht es für den Vortrags-Teilnehmer Dr. Martin Brunner weniger glimpflich aus. Er wurde offenbar aus seinem Hotelfenster gestoßen. Für die SOKO stellt sich die Frage, ob es zwischen dem Sturz des einen und dem Tod des anderen einen Zusammenhang gibt. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Markus Brandl (Daniel Winkler) Jutta Fastian (Helga Schneider) Katrin Bühring (Mader) Holger Handtke (Wolfgang Ungerböck) Thomas Gassner (Martin Brunner) Regie: Michael Zens Drehbuch: Hannes Wirlinger Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 9
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel Staffel 9

Alle 1 Staffeln und Folgen