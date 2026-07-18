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Solo Leveling

Ein ziemlich guter Deal

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 5vom 18.07.2026
Ein ziemlich guter Deal

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Solo Leveling

Folge 5: Ein ziemlich guter Deal

23 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16

Kurz vor seiner Entlassung ist Jin-Woo das Gesprächsthema Nummer eins beim weiblichen Krankenhauspersonal. Seit wann ist der junge Patient so durchtrainiert? Auch in seinem privaten Umfeld bleibt Jin-Woos körperliche Transformation nicht unentdeckt. Nun muss er nur noch seine Hunter-Kollegen von seinen neu gewonnenen Fähigkeiten überzeugen, ohne zu sehr aufzufallen.

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