Dann teste ich doch mal meine Grenzen ausJetzt kostenlos streamen
Solo Leveling
Folge 7: Dann teste ich doch mal meine Grenzen aus
23 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 16
Jin-Ho bedankt sich bei Jin-Woo dafür, dass dieser ihn erfolgreich aus dem C-Rang-Dungeon gerettet hat. Nun möchte er den mächtigen Hunter für weitere Raids engagieren und ihn in seine Gilde aufnehmen. Doch Jin-Woo sieht größere Chancen darin, seinen eigenen Weg zu gehen und weiter aufzuleveln.
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Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN