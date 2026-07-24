Solo Leveling
Folge 6: Die wahre Jagd beginnt
23 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 16
Dong-Suk und seine Hunter haben Jin-Woo und Jin-Ho im Boss-Raum mit der mächtigen Spinne zurückgelassen. Sie wollen ihre vermeintlich schwachen Kollegen opfern, um währenddessen den Dungeon zu plündern. Doch Jin-Woo hat so viel Vertrauen in seine neu gewonnenen Fähigkeiten, dass er sich dem C-Rang Boss stellt ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Solo Leveling
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN