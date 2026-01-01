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Sommergespräche 2026
Folge 1: Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone Stribl
53 Min.Folge vom 10.08.2026
Die Parteichefin der Grünen, Leonore Gewessler, hat am Montag den Reigen der jährlichen ORF-"Sommergespräche" eröffnet. Im Interview mit ORF-Innenpolitikjournalistin Simone Stribl drehte sich auch einiges um die Frage, welches Profil sich die Oppositionspartei verschaffen konnte. Es sei gelungen, die Grünen inhaltlich breiter aufzustellen, so Gewessler. Nicht zu kurz kam Kritik an Regierung und FPÖ. Zu ihnen allen wolle sie „eine Alternative sein“.
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Sommergespräche 2026
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