Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sommergespräche 2026

Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone Stribl

ORF2Staffel 1Folge 1vom 10.08.2026
Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone Stribl

Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone StriblJetzt kostenlos streamen

Sommergespräche 2026

Folge 1: Sommergespräche 2026: Leonore Gewessler (Die Grünen) im Gespräch mit Simone Stribl

53 Min.Folge vom 10.08.2026

Die Parteichefin der Grünen, Leonore Gewessler, hat am Montag den Reigen der jährlichen ORF-"Sommergespräche" eröffnet. Im Interview mit ORF-Innenpolitikjournalistin Simone Stribl drehte sich auch einiges um die Frage, welches Profil sich die Oppositionspartei verschaffen konnte. Es sei gelungen, die Grünen inhaltlich breiter aufzustellen, so Gewessler. Nicht zu kurz kam Kritik an Regierung und FPÖ. Zu ihnen allen wolle sie „eine Alternative sein“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sommergespräche 2026
ORF2
Sommergespräche 2026

Sommergespräche 2026

Alle 1 Staffeln und Folgen