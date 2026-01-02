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Sommergespräche 2026

Simone Stribl vor den Sommergesprächen: Ein Blick hinter die Kulissen

ORF2Staffel 1Folge 2vom 04.08.2026
Simone Stribl vor den Sommergesprächen: Ein Blick hinter die Kulissen

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Sommergespräche 2026

Folge 2: Simone Stribl vor den Sommergesprächen: Ein Blick hinter die Kulissen

3 Min.Folge vom 04.08.2026

ORF-Journalistin Simone Stribl erzählte vor den Sommergesprächen über ihre Vorbereitung auf die politischen Interviews, ihre Yoga-Ausbildung und warum Verkleidungen für sie eine besondere Rolle spielen. Sendungshinweis: "Sommergespräche 2026" wöchentlich ab 10. August, 21.05 Uhr auf ORF 2

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