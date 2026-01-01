Sommergespräche 2026
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Sommergespräche 2026
Nach Klaus Webhofer im vergangenen Jahr führt diesmal „ZIB Talk“-Gastgeberin Simone Stribl, zum zweiten Mal nach 2020 durch die legendäre Interview-Reihe. Die „Sommergespräche“ 2026 mit den Vorsitzenden der im Parlament vertretenen Fraktionen sind heuer vom 10. August bis zum 7. September immer montags ab 21.05 Uhr im ORF 2 Livestream. Schauplatz ist – ebenso wie im Vorjahr – die „Studio 2“-Terrasse im ORF-Mediencampus am Küniglberg.
Genre:Politik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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