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South Park

Ist die Hölle behindertengerecht? Teil 1

Comedy CentralFolge vom 08.07.2026
Ist die Hölle behindertengerecht? Teil 1

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South Park

Folge vom 08.07.2026: Ist die Hölle behindertengerecht? Teil 1

21 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Der Pfarrer macht den Kindern so viel Angst vor der Hölle, dass diese zu braven Christen werden. Doch je mehr sie sich in die Religion vertiefen, um so mehr Fragen tauchen bei ihnen auf, die vom Pfarrer nur schwer zu klären sind.

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