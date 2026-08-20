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SPACETIME

Aufbruch ins Universum – Das Überleben der Menschheit

WELTFolge vom 20.08.2026
Aufbruch ins Universum – Das Überleben der Menschheit

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SPACETIME

Folge vom 20.08.2026: Aufbruch ins Universum – Das Überleben der Menschheit

50 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 6

In rund fünf Milliarden Jahren wird die Erde mit der Sonne vergehen. Doch schon früher wird es zu heiß für Leben. Unsere Zukunft hängt davon ab, ob wir ins All expandieren können. Die Reise zu neuen Welten ist lang und schwierig, und wir Menschen sind nicht für interstellare Reisen gemacht. Vielleicht wird eine auf Silizium basierende KI unser Erbe in der Milchstraße fortsetzen und das Überleben der Menschheit sichern. Der Countdown läuft - werden wir rechtzeitig den Sprung schaffen?

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