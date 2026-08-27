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SPACETIME

Atmosphären - Ozeane aus Gas

WELTFolge vom 27.08.2026
Atmosphären - Ozeane aus Gas

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SPACETIME

Folge vom 27.08.2026: Atmosphären - Ozeane aus Gas

51 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 6

Die Erdatmosphäre, ein lebenswichtiger, hauchdünner Schleier aus Gasen, schützt uns vor kosmischer Strahlung und bildet die Grundlage unseres Klimas. Atmend verbinden wir uns täglich mit dieser dünnen Hülle, die, wäre die Erde ein Apfel, nicht dicker als dessen Schale wäre. Nicht nur die Erde, auch andere Himmelskörper sind von Atmosphären umgeben, die potenziell Leben ermöglichen können. Forscher suchen in solchen Gashüllen nach Spuren außerirdischen Lebens.

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