Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SPACETIME

Sternenhimmel - Astronomie für Jedermann

WELTFolge vom 11.06.2026
Sternenhimmel - Astronomie für Jedermann

Sternenhimmel - Astronomie für JedermannJetzt kostenlos streamen

SPACETIME

Folge vom 11.06.2026: Sternenhimmel - Astronomie für Jedermann

50 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Die Faszination des Sternenhimmels begeistert Forscher und Laien gleichermaßen. Durch ein Teleskop entdecken Hobby-Astronomen ferne Sterne, Galaxien und Nebel. Das Verständnis des Kosmos und die Erforschung seiner Geheimnisse wecken das Interesse vieler Menschen an der Astronomie. Schon im frühen 20. Jahrhundert entstanden Vereine und Volkssternwarten, die bis heute einen Zugang zur Himmelsbeobachtung bieten - auch ohne eigene Ausrüstung.

Alle verfügbaren Folgen