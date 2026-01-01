Zum Inhalt springenBarrierefrei
Diese letzte Tage gingen unter die Haut. Denn die Athlet:innen fesselten uns mit ihrem Einsatz, Mut und ihrer Leidenschaft für den Sport. Es belieben unvergessliche Erinnerungen und neue Freundschaften. Und es wurde ein Zeichen gesetzt für mehr Zusammenhalt und Miteinander. In 2 Jahren in Santiago de Chile geht es weiter und wir sind wieder mit dabei.

