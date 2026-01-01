Mehr als ein Sport-Event, sondern eine Botschaft an die WeltJetzt kostenlos streamen
Special Olympics - Die besten Momente
Folge 8: Mehr als ein Sport-Event, sondern eine Botschaft an die Welt
Diese letzte Tage gingen unter die Haut. Denn die Athlet:innen fesselten uns mit ihrem Einsatz, Mut und ihrer Leidenschaft für den Sport. Es belieben unvergessliche Erinnerungen und neue Freundschaften. Und es wurde ein Zeichen gesetzt für mehr Zusammenhalt und Miteinander. In 2 Jahren in Santiago de Chile geht es weiter und wir sind wieder mit dabei.
