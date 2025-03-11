Zum Inhalt springenBarrierefrei
Special Olympics - Die besten Momente

Ski-Spaß: Ein perfekter Tag für Loipe und Piste

SAT.1Staffel 2025Folge 2
2 Min.Ab 6

Ab in die Loipe im Winter-Wunderland Sestriere: Für die insgesamt 12 deutschen Lang-Läuferinnen und -Läufer stand die Einteilung in die Leistungsgruppen an. Die Bedingungen: Ideal. Bestes Wetter und perfekt präparierte Pisten konnten auch die Alpin-Athleten genießen. "Richtig cool. Es macht Spaß", freute sich die Athletin Helena Klintschar.

