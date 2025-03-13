Floorball-Krimi und Medaillen im Riesenslalom und Ski-LanglaufJetzt kostenlos streamen
Special Olympics - Die besten Momente
Folge 4: Floorball-Krimi und Medaillen im Riesenslalom und Ski-Langlauf
1 Min.Ab 6
Jonathan Merget fährt im Riesenslalom zu Bronze, genau wie Helena Klintschar. Gänsehaut in Turin nach einem Floorball-Krimi. Mit unglaublicher Aufholjagd der Deutschen geht das Team als Sieger vom Platz. Kevin Burba im Langlauf belohnt sich mit der Silber-Medaille.
Genre:Skifahren, Olympiade
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1