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SpongeBob Schwammkopf

Der Verein der leeren Birnen / Die Ballade vom Schmuddel-Siff

NickelodeonFolge vom 17.07.2026
Der Verein der leeren Birnen / Die Ballade vom Schmuddel-Siff

Der Verein der leeren Birnen / Die Ballade vom Schmuddel-SiffJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.07.2026: Der Verein der leeren Birnen / Die Ballade vom Schmuddel-Siff

22 Min.Folge vom 17.07.2026

Patrick führt SpongeBob in die angesehene Gesellschaft der Dummköpfe und Blödmänner ein. // Patrick treibt es mit seinem Dreck auf die Spitze und spielt in so viel Müll herum, dass er nicht mehr wiederzuerkennen ist.

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