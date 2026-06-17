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SpongeBob Schwammkopf

Der Krosse Eimer / Thaddäus als Busfahrer

NickelodeonFolge vom 17.06.2026
Der Krosse Eimer / Thaddäus als Busfahrer

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.06.2026: Der Krosse Eimer / Thaddäus als Busfahrer

22 Min.Folge vom 17.06.2026

Plankton erschafft einen Klon aus sich und Mr. Krabs, aber keines der beiden Restaurants ist sicher vor dem Newcomer. // Thaddäus tauscht seinen Job mit einem Busfahrer und hofft eine ruhige Kugel zu schieben... Bis SpongeBob und Patrick einsteigen.

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