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SpongeBob Schwammkopf

Auf die Beine gebracht / Zum Seeaffen gemacht

NickelodeonFolge vom 16.06.2026
Auf die Beine gebracht / Zum Seeaffen gemacht

Auf die Beine gebracht / Zum Seeaffen gemachtJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 16.06.2026: Auf die Beine gebracht / Zum Seeaffen gemacht

22 Min.Folge vom 16.06.2026

Gary bekommt Gliedmaßen, damit er mit SpongeBob mithalten kann. Doch schon bald sieht sein Herrchen im Vergleich zu ihm lahm aus. // Plankton übt, die Welt zu beherrschen, indem er sich schrumpft und sich zum König von SpongeBobs Aquarium ernennt.

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