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SpongeBob Schwammkopf

Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum

NickelodeonFolge vom 30.04.2026
Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 30.04.2026: Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum

22 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6

Eines Tages wird Mr. Krabs Zeuge, wie SpongeBob einen Cent auf der Straße findet. Nach diesem Erlebnis ist der mächtige Mr. Krabs besessen von der Idee, diesen Cent zu stehlen. // SpongeBob will Mrs. Puff mit seinem Wissen beeindrucken und lernt daher ein schiffshistorisches Standardwerk auswendig. Während einer Besichtigung des örtlichen Bootskundemuseums schließlich strapaziert er die Nerven seiner Lehrerin nicht nur durch seine Schlaumeiereien, sondern auch durch einen Praxisversuch, der das gesamte Museum in Bewegung bringt.

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