Ohne einen Penny / Das BootskundemuseumJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 30.04.2026: Ohne einen Penny / Das Bootskundemuseum
22 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
Eines Tages wird Mr. Krabs Zeuge, wie SpongeBob einen Cent auf der Straße findet. Nach diesem Erlebnis ist der mächtige Mr. Krabs besessen von der Idee, diesen Cent zu stehlen. // SpongeBob will Mrs. Puff mit seinem Wissen beeindrucken und lernt daher ein schiffshistorisches Standardwerk auswendig. Während einer Besichtigung des örtlichen Bootskundemuseums schließlich strapaziert er die Nerven seiner Lehrerin nicht nur durch seine Schlaumeiereien, sondern auch durch einen Praxisversuch, der das gesamte Museum in Bewegung bringt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8, Season 8-9, Season 9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon & © Season 1, Season 1-3, Season 5-8, Season 12-14: MTV & © Season 1-2: Comedy Central