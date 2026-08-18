Thaddäus, der Riese / Eine Nase für PatrickJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 18.08.2026: Thaddäus, der Riese / Eine Nase für Patrick
22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6
Nachdem übermäßigen Einsatz von Düngemitteln mutiert Thaddäus zum Riesen. Dies ruft bei der Einwohnerschaft von Bikini Bottom Angst und Schrecken, aber bald auch den Volkszorn hervor. Der riesige Thaddäus muss nun ausdauernd unter Beweis stellen, dass er kein böses Monster ist. // Patrick hat kein Riechorgan und fühlt sich seinen Freunden gegenüber als unvollständig. Die plastische Chirurgie behebt dieses Problem allerdings umgehend. Nun schwelgt der Seestern zunächst in olfaktorischen Genüssen, muss aber bald feststellen, dass die Welt auch voller Gestank ist, gegen er der nun mit allen Mitteln vorgeht, zum großen Kummer seiner Umgebung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: MTV Germany & © Season 1: Comedy Central