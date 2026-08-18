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SpongeBob Schwammkopf

Thaddäus, der Riese / Eine Nase für Patrick

NickelodeonFolge vom 18.08.2026
Thaddäus, der Riese / Eine Nase für Patrick

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 18.08.2026: Thaddäus, der Riese / Eine Nase für Patrick

22 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Nachdem übermäßigen Einsatz von Düngemitteln mutiert Thaddäus zum Riesen. Dies ruft bei der Einwohnerschaft von Bikini Bottom Angst und Schrecken, aber bald auch den Volkszorn hervor. Der riesige Thaddäus muss nun ausdauernd unter Beweis stellen, dass er kein böses Monster ist. // Patrick hat kein Riechorgan und fühlt sich seinen Freunden gegenüber als unvollständig. Die plastische Chirurgie behebt dieses Problem allerdings umgehend. Nun schwelgt der Seestern zunächst in olfaktorischen Genüssen, muss aber bald feststellen, dass die Welt auch voller Gestank ist, gegen er der nun mit allen Mitteln vorgeht, zum großen Kummer seiner Umgebung.

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