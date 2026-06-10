Sport 20
Folge vom 10.06.2026: Sport 20 vom 10.06.2026
14 Min.Folge vom 10.06.2026
ÖFB: Große Auswahl in der Innenverteidigung | Baumgartner reist ins Teamquartier nach Santa Barbara | Argentinien mit erfolgreicher WM-Generalprobe | ÖFB-Frauen erreichen Platz drei trotz Niederlage | Glasner offenbar vor Wechsel zu AC Milan | Mourinho kehrt zu Real Madrid zurück | Potapova startet mit Sieg in Rasensaison | Kyrgios feiert starkes Comeback in Stuttgart | NHL: Carolina gleicht Stanley-Cup-Finalserie aus | Österreich-Duo gewinnt Beachvolleyball-Masters
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