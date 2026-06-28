Sport 20
Folge vom 28.06.2026: Sport 20 vom 28.06.2026
14 Min.Folge vom 28.06.2026
Österreich feiert Einzug ins Sechzehntelfinale | Kongo trifft in K.o.-Phase auf England | Kanadas Star-Spieler Davies gibt Comeback | U19-Frauen starten mit Sieg in EM | Mercedes-Chef Wolff zieht positive Spielberg-Bilanz | Preining gewinnt 24-Stunden-Klassiker in Spa | Ogura feiert ersten MotoGP-Sieg | Sinner gibt bei Rasen-Klassiker in Wimbledon Comeback | Fußball und Schwimmen im Fokus bei Special Olympics
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