Sport 20
Folge vom 14.06.2026: Sport 20 vom 14.06.2026
10 Min.Folge vom 14.06.2026
Gelungener WM-Auftakt für Australien | Außenseiter sorgen für Überraschungen | Niederländer wollen Rekord verteidigen | Knicks holen NBA-Titel | Niederlagen für Volleyball-Teams in European League | Keine Podestplätze für Österreicherinnen im Cross Country | Swoboda holt Bronze Kanu-Flachwasser-EM | Toyota schlägt bei 24 Stunden von Le Mans zurück
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