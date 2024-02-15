Verstappen, Lauda und das Sieger-EgoJetzt kostenlos streamen
Sport am Wort
Folge 3: Verstappen, Lauda und das Sieger-Ego
34 Min.Folge vom 15.02.2024Ab 12
Prof. Peter Filzmaier und Alina Marzi besprechen, wie Max Verstappen und Niki Lauda die Formel 1 in verschiedenen Dekaden geprägt haben und warum „nett sein“ keine Rennen gewinnt.
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