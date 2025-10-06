Sportstammtisch: Extremsport - immer weiter, immer herausfordernder, immer verrückterJetzt kostenlos streamen
Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus
Folge 10: Sportstammtisch: Extremsport - immer weiter, immer herausfordernder, immer verrückter
ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek sprechen mit der Ultracycling-Athletin Elena Roch und Ultratrail-Läufer Florian Grasel über Aspekte des Extremsports. Extremsport fasziniert, weil Grenzen überschritten werden, wird aber auch oft kontrovers diskutiert, aufgrund der Risiken und Gefahren. Was treibt Menschen an, ganz bewusst an körperliche und psychische Grenzen zu gehen? Die Suche nach Adrenalin, das Überwinden der eigenen Grenzen? Extremsportlerinnen und Extremsportler berichten von Freiheit, und Selbstverwirklichung, es kann auch als Flucht aus der Zivilisation verstanden werden. Fähigkeiten wie Zielorientierung, Ausdauer, mentale Stärke können auch im Alltag von Nutzen sein. Wie ist der Umgang mit Risiken und wann wird Extremsport zur Sucht? Ein weiterer Aspekt ist die immer größerer Präsenz, die Extremsportarten auf den sozialen Plattformen finden, Extremsportlerinnen und Extremsportler erreichen hier ein Millionenpublikum. Die Radathletin Elena Roch hat viermal das „Race Around Niederösterreich“ gewonnen sowie 2024 und 2025 das „Race Around Austria“. 2025 mit neuer Rekordzeit von 3 Tagen 22 Stunden 55 Minuten. 2024 siegte sie bei der WM in Borrego Springs (USA) in der Kategorie 24h Einzel-Zeitfahren und stellte einen neuen Streckenrekord bei den Damen auf. Ihre Leidenschaft entdeckte sie erst 2016 mit ihrem Umzug von Niederösterreich nach Tirol, bereits 2017 entstand die Idee, den Ötzthaler Radmarathon zu finishen. Auf ihrer Seite schreibt sie: „Große Ultracycling-Leidenschaft, gepaart mit einer großen Portion Abenteuerlust und einem Hauch Verrücktheit.“ Ihr Motto: Dream Big! Denn das Leben ist zu kurz, um unsere Träume nur zu träumen! Zweiter Gast ist einer der besten Trailrunner Österreichs: Florian Grasel. Er ist IT-Unternehmer, Familienvater und Ultraläufer. Unter dem Motto #lifeworktrailbalance versucht er die drei Bereiche Job, Familie und Sport unter einen Hut zu bringen. Grasel, der in der Vergangenheit bereits zahlreiche Ultraläufe gewonnen hat, darunter den Eiger250 und den Großglockner Ultra-Trail, bezwang gemeinsam mit seinem Laufpartner Tom Wagner auch den extrem anspruchsvollen PTL – den Petite Trotte á Lèon rund um das Mont-Blanc-Massiv mit 305 Kilometern Länge und 25.000 Höhenmetern. Nach 110 Stunden kamen sie als Zweitplazierte ins Ziel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick