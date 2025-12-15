Sportstammtisch: Motivation - welche Arten von Motivation gibt es?Jetzt kostenlos streamen
Sportstammtisch im Radio-Kulturhaus
Folge 12: Sportstammtisch: Motivation - welche Arten von Motivation gibt es?
ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek sprechen mit Thomas Geierspichler über Motivation. Thomas Geierspichler ist Österreichs erfolgreichster aktiver Paralympics-Sportler. Er ist fünfmaliger Weltmeister, sechsmaliger Europameister und Paralympics-Sieger über 1.500 Meter. Er war Gesamtsieger der Worldseries, der Swissseries und der America Series. Der sensationelle Weg von Thomas Geierspichler an die Weltspitze begann mit der Bronzemedaille im Rollstuhl-Marathon bei den paralympischen Spielen in Sydney 2000. Dann wurde er Europameister im Halbmarathon in Lissabon und über 10.000 Meter in Nottwil, 2002 viermal Weltmeister in Lille. Die nächsten Triumphe: Unzählige Weltrekorde über 800m bis 10.000 Meter und im Marathon. Und schließlich als vorläufiger Höhepunkt in der Laufbahn des mehrfachen Weltmeisters: die Olympische Goldmedaille in Athen 2004 und sensationell Marathon-Gold in Peking 2008 mit Weltrekord! Wie schafft es Thomas Geierspichler, sich zu diesen Höchstleitungen zu motivieren? Welche Arten von Motivation gibt es und was tun, wenn sie verloren geht? Darüber und über sehr persönliche Erfahrungen spricht er beim Sportstammtisch.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick