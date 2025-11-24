Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF SPORT +Staffel 1Folge 11vom 24.11.2025
52 Min.Folge vom 24.11.2025

ORF-Moderator Rainer Pariasek und Psychiater und Psychotherapeut Michael Musalek sprechen mit ihren Gästen Christian Aflenzer und Simona Spiridon über Mobbing im Sport – wer sind die Täter, wer sind die Opfer? Christian Aflenzer ist ein ehemaliger österreichischer Fußballspieler und Trainer. Aflenzer hat seine Karriere in der Jugend des FC Bayern begonnen und wechselte 1990 in die österreichische Bundesliga. Weitere Stationen waren Spanien, Deutschland und Kroatien. Nach einigen Jahren als Trainer in diversen Landesligavereinen widmet er sich nun als Trainer und Coach dem Thema Gesundheit und Sport. Simona Spiridon ist eine ehemalige Handballspielerin und jetzige Trainerin eines Jugend-Nationalteams. Spiridon ist rumänische Jugend-Europa- und -Weltmeisterin. Sie ist 104-fache österreichische Nationalteamspielerin und hat bei Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen.

ORF SPORT +
