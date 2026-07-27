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Stadtlabor

Bewegung darf kein Luxus sein

krone.tvStaffel 2Folge 1vom 27.07.2026
Bewegung darf kein Luxus sein

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Folge 1: Bewegung darf kein Luxus sein

44 Min.Folge vom 27.07.2026

Die Stadt wächst – und mit ihr die Unterschiede. Während einige Zugang zu Fitness, Coaching und Infrastruktur haben, bleibt Bewegung für andere eine Frage des Geldes. Doch genau hier beginnt die soziale Schieflage: Wer sich nicht bewegt, trägt langfristig höhere Gesundheitsrisiken. Diese Sendung zeigt, wie Wien schon lange besser agiert – mit offenen Sportflächen, Community-Angeboten und neuen Konzepten für leistbare Bewegung. Die zentrale Frage: Wie sehr ist Sport Teil des öffentlichen Raums – von gestern (Fußballkäfige, Kinderfreibäder) bis morgen? (Motorikparks uvm.)

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