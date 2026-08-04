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Stadtlabor

Neue Sportstätten als Motor für mehr Bewegung

krone.tvStaffel 2Folge 3vom 04.08.2026
Neue Sportstätten als Motor für mehr Bewegung

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Folge 3: Neue Sportstätten als Motor für mehr Bewegung

43 Min.Folge vom 04.08.2026

Neue Sportstätten bieten mehr Möglichkeiten und erhöhen die Attraktivität von Sport. Die Stadt Wien hat in den vergangenen Jahren viel getan: Mit der Sport Arena Wien entstand eine multifunktional nutzbare Halle für viele Sportarten. Die Rundhallen wurden erneuert, Bäder renoviert und ausgebaut, neue Anlagen für Leichtathletik und Hockey geschaffen. Wie hat sich das auf die Vereine und den Sport in Wien ausgewirkt und was gibt es noch zu tun?

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