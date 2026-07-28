Sport auf Augenhöhe: Integration, Inklusion und RespektJetzt kostenlos streamen
Stadtlabor
Folge 2: Sport auf Augenhöhe: Integration, Inklusion und Respekt
45 Min.Folge vom 28.07.2026
Wo Sprache endet, beginnt oft Bewegung. Sport ist einer der wenigen Räume, in denen Herkunft zweitrangig wird – Leistung, Disziplin und Respekt zählen. Gerade in urbanen Räumen wird Sport damit zu einem Instrument gegen Ausgrenzung und Gewalt. Doch Integrations- und Inklusionsarbeit passiert nicht automatisch. Sie braucht Strukturen, Trainer*innen, Vorbilder. Diese Sendung zeigt, wie Sport Brücken baut – und stellt eine zentrale Frage: Wie kann man Werte des Sports in die breite Gesellschaft integrieren?
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Genre:Sport, Talk
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv
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