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Stadtlabor

Sport auf Augenhöhe: Integration, Inklusion und Respekt

krone.tvStaffel 2Folge 2vom 28.07.2026
Sport auf Augenhöhe: Integration, Inklusion und Respekt

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Folge 2: Sport auf Augenhöhe: Integration, Inklusion und Respekt

45 Min.Folge vom 28.07.2026

Wo Sprache endet, beginnt oft Bewegung. Sport ist einer der wenigen Räume, in denen Herkunft zweitrangig wird – Leistung, Disziplin und Respekt zählen. Gerade in urbanen Räumen wird Sport damit zu einem Instrument gegen Ausgrenzung und Gewalt. Doch Integrations- und Inklusionsarbeit passiert nicht automatisch. Sie braucht Strukturen, Trainer*innen, Vorbilder. Diese Sendung zeigt, wie Sport Brücken baut – und stellt eine zentrale Frage: Wie kann man Werte des Sports in die breite Gesellschaft integrieren?

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