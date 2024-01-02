Die größten TV-Stars veranstalten einen Riesenzirkus!Jetzt kostenlos streamen
Stars in der Manege
Folge 1: Die größten TV-Stars veranstalten einen Riesenzirkus!
120 Min.Folge vom 02.01.2024Ab 12
Diese Promis stellen in der Manege ihr artistisches Können unter Beweis: Sarah Harrison schwingt an Bändern unter der Zirkuskuppel. Michael Mittermeier zersägt eine Frau. Cheyenne Pahde schwebt kopfüber an einer Stange. Paul Janke dreht Rückwärtssaltos. Hardy Krüger Jr. meistert auf einem Schimmel die "Hohe Schule". Jeannine Michaelsen bringt auf dem Trampolin das Publikum zum Lachen. Fernanda Brandao tanzt auf einem Drahtseil. Und Rúrik Gíslason überrascht mit gebrochener Hand.
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen