Acht Schauspielstars zeigen, was sie auf dem Kasten habenJetzt kostenlos streamen
Stars in der Manege
Folge 4: Acht Schauspielstars zeigen, was sie auf dem Kasten haben
131 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12
Acht beliebte Schauspielstars stellen in der Manege ihr artistisches Können unter Beweis. Dazu gehören Alexander Klaws, Janine Kunze, Susan Sideropoulos, Collien Ulmen-Fernandes, Götz Otto, Cathy Hummels und Devid Striesow. Zirkusdirektor Jörg Pilawa führt wie immer durch den Abend.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stars in der Manege
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Dokumentation
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen