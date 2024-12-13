Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stars in der Manege

Acht Schauspielstars zeigen, was sie auf dem Kasten haben

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 13.12.2024
Folge 4: Acht Schauspielstars zeigen, was sie auf dem Kasten haben

131 Min.Folge vom 13.12.2024Ab 12

Acht beliebte Schauspielstars stellen in der Manege ihr artistisches Können unter Beweis. Dazu gehören Alexander Klaws, Janine Kunze, Susan Sideropoulos, Collien Ulmen-Fernandes, Götz Otto, Cathy Hummels und Devid Striesow. Zirkusdirektor Jörg Pilawa führt wie immer durch den Abend.

