Comedy-Stars bringen das Publikum mal auf andere Weise zum Lachen!Jetzt kostenlos streamen
Stars in der Manege
Folge 3: Comedy-Stars bringen das Publikum mal auf andere Weise zum Lachen!
123 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12
Diese Comedy-Stars geben in der Manege des Circus Krone ihr Können zum Besten: Während Lisa Feller auf Pferden balanciert, geht es für Ariane Alter in einem schwebenden Käfig in schwindelerregende Höhe. Entertainer Ingolf Lück zeigt Kunststücke auf dem Einrad und Maddin Schneider lässt die Hüte fliegen. Derweil begeistert Martin Klempnow mit seiner Badminton-Einlage und Wigald Boning verzaubert das Publikum mit purer Illusion.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Stars in der Manege
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen