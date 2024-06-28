Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stars in der Manege

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 28.06.2024
Stars in der Manege

123 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12

Diese Comedy-Stars geben in der Manege des Circus Krone ihr Können zum Besten: Während Lisa Feller auf Pferden balanciert, geht es für Ariane Alter in einem schwebenden Käfig in schwindelerregende Höhe. Entertainer Ingolf Lück zeigt Kunststücke auf dem Einrad und Maddin Schneider lässt die Hüte fliegen. Derweil begeistert Martin Klempnow mit seiner Badminton-Einlage und Wigald Boning verzaubert das Publikum mit purer Illusion.

SAT.1
