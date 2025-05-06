Steel Buddies: Projekt Panther
Folge vom 06.05.2025: Versumpft
45 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Das Gelände ist ein Albtraum und die Hitze macht das Arbeiten zur Tortur: Die „Steel Buddies“ müssen in Polen hart schuften. Ein 12-Tonnen-Stapler soll das Terrain für die Maschinen befestigen und bleibt dabei prompt im Morast stecken. Die Truppe will außerdem einen riesigen Baum aus dem Teich ziehen, um eine Insel aufzuschütten. Doch was einfach klingt, entwickelt sich zu einem Nervenspiel. Denn welche Technik ist die richtige? Das improvisierte Camp verwandelt sich zunehmend in eine chaotische Großbaustelle und der Ausgang des Panther-Projekts ist ungewiss.
Genre:Reality, Spezial
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.